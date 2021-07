Calendário do Programa CRIA é divulgado pela SEMDSH Penedo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) da Prefeitura de Penedo divulgou o calendário de recebimento do Programa CRIA, iniciativa do Governo do Estado em parceria com os municípios.

O Programa Criança Alagoana acrescenta cem reais por mês à renda de mulheres gestantes ou mães de crianças com até 6 anos de idade, ou até 7 anos, se for acometida por microcefalia.

De acordo com a SEMDSH, o recebimento do benefício referente ao mês de julho, para as beneficiarias que não receberam o cartão do CRIA, ocorrerá de forma excepcional na Caixa Econômica Federal por meio do Bolsa Família (cartão antigo amarelo) ou através do aplicativo Caixa Tem.

O calendário de pagamento segue o mesmo do Bolsa Família. Sendo assim, a data de pagamento é correspondente ao final do número do NIS – Número de Identificação Social, conforme cronograma abaixo.

CRIA

O número de cadastrados no programa em Penedo chegou de três mil cadastros, devendo-se ao trabalho realizado pela gestão Crescendo Com Seu Povo, que realiza o cadastramento do CRIA nos CRAS dos bairros Senhor do Bonfim e Santo Antônio, na sede da pasta e povoados por meio da busca ativa.

As pessoas cadastradas no CRIA recebem de acordo com a data em que o nome entra no sistema informatizado do programa, sendo que a folha de pagamento é fechada todo dia 10.

Por Thiago Sobral- jornalista Decom (PMP)

