Camil Alimentos abre matrículas para programa de trainee

A Camil Alimentos está com as inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2021. As vagas são para jovens de diversas áreas. Para participar é necessário ser recém-formado ou estudante ultimanista nas áreas de administração de empresas, economia ou engenharias (elétrica, produção ou mecânica). Para os recém-formados, a graduação precisa ser entre o período de dezembro de 2019 a dezembro de 2021. As informações são da JC Concursos.