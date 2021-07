Camil recruta para seu programa de trainee

Está em busca de uma oportunidade para iniciar sua trajetória profissional? Esta pode ser a sua chance, uma vez que a Camil está recrutando profissionais para seu programa de trainee. Os interessados em ingressar em uma das maiores empresas de alimentos do Brasil e da América Latina, que possui portfólio diversificado de marcas nos segmentos de grãos, açúcar e pescados, têm até o próximo dia 27 de julho para se candidatar.

Serão aceitos profissionais formados entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021 nos cursos de administração de empresas, economia ou engenharias (elétrica, produção ou mecânica). Além da capacitação técnica, é importante ter disponibilidade para mudar de cidade ou Estado, ainda que, inicialmente, os contratados sejam alocados na cidade de São Paulo.

Além disso, a empresa busca pessoas com um talento a ser desenvolvido e que tenham o crescimento profissional no médio e longo prazo como um de seus objetivos de carreira. Isso porque, o programa visa formar profissionais dispostos a construir um ambiente cada vez melhor e, claro, fomentar o crescimento sustentável da empresa com olhar diverso e inclusivo.

Para tanto, os contratados contarão com uma trilha de desenvolvimento que contempla a participação em projetos e acompanhamento dos resultados, mentoria, treinamentos e avaliação de desempenho trimestral.

Como se candidatar e participar do processo seletivo

Os interessados tem até o dia 27 de julho para acessar o site https://camil.across.jobs e cadastrar o currículo.

O processo seletivo, realizado em parceria com a Across Jobs, será dividido em algumas etapas, compreendendo testes on-line, dinâmicas de grupo, painel de negócios e entrevistas.

O que achou deste conteúdo?