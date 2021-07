Camilla de Lucas revela que faturou R$1,5 milhão pós-reality: ‘fiz o meu prêmio do ‘BBB”

A ex-BBB Camilla de Lucas confessou em entrevista que apesar de ter sido vice-campeã do BBB 2021, ela já foi capaz de faturar o valor do principal prêmio do reality show: R$ 1,5 milhão.

“Já fiz o meu prêmio do ‘BBB’ aqui trabalhando, com alguns contratos. Depois que saí acabei recebendo muitas propostas (…) Felizmente, em menos de um mês do programa, consegui fazer além do valor do prêmio. Então, estou muito feliz de transformar minha vida com o que eu trabalho” afirmou a modelo para o podcast do Harper’s Bazaar.

Uma das preocupações de Camilla ao participar do reality era não conseguir trabalhar após sair do programa da Globo.

“Quando a gente está lá dentro, não tem noção de como as coisas acontecem aqui fora e nem como as coisas costumam repercutir. Eu falava: “Gente, eu trabalho com a internet. Se acontecer alguma coisa aqui… Se uma enfermeira sofrer um cancelamento fora, ela já é formada naquilo. Voltar para o mercado de trabalho, se a pessoa é anônima, é difícil, mas a pessoa tem uma formação”, comentou.

“Meu trabalho é com internet, com a minha imagem, então o que acontecesse lá dentro com a minha imagem ninguém ia querer me contratar. Isso era uma preocupação que eu tinha”, continuou a atriz em entrevista para o podcast Harper’s Bazaar.