Campinense-PB 0 x 1 ABC-RN – Alvinegro Potiguar vence a segunda seguida e se isola na liderança

Campina Grande, PB, 17 (AFI) – Nesta tarde de sábado, Campinense e ABC se enfrentaram pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu às 15h, no estádio Amigão e terminou com a vitória do ABC por 1 a 0. Destaque para Negueba, autor do gol da vitória.

Com o triunfo, O Mais Querido chega a a 15 pontos e assume a liderança isolada do Grupo A3. Enquanto que o Campinense está na terceira posição, com os mesmos 11 pontos do início da rodada.

O JOGO

A Partida começou com os donos da casa indo para cima. Aos 19 minutos, Marcelinho bateu falta de longe, obrigando Wellington a fazer boa defesa. Com poucas oportunidades, aos 48 minutos da primeira etapa, Cláudio Baiano recebeu passe após ótima jogada pela esquerda de Fábio Lima e bateu no meio da pequena área, a bola passou pelo goleiro, mas não pegou zagueiro Walisson, que salvou em cima da linha de cabeça.

Na sequência, aos 49 minutos, o ABC abriu o placar em sua única jogada da partida. Negueba escapou pela direita, rolou para Alan Pedro que bateu forte. O zagueiro salvou, mas na sobra Negueba estava atento para pegar o rebote e mandar para o gol.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o jogo foi pouco movimentado. Com a vantagem, o ABC deu a bola para o Campinense, que foi pouco criativo e não conseguiu criar muitas chances. Aos 32 minutos, o ABC quase ampliou com Gustavo Henrique, que recebeu sozinho, bateu forte e acertou a trave. Na única jogada de perigo da Raposa Paraibana, aos 49 minutos, Vitinho alçou bola na área e Rafinha se antecipou para estufar as redes do ABC, no entanto, o assistente já havia levantado a bandeira e marcado o impedimento. A partida terminou assim.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, os times irão se encontrar novamente. Mas desta vez no Frasqueirão, às 16h, non próximo domingo.