Campinense-PB 3 x 0 Atlético-CE – Raposa mostra força, faz três e se recupera na Série D

Campina Grande, PB, 31 (AFI) – Após duas derrotas consecutivas para o ABC de Natal, o Campinense voltou a vencer na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado a tarde, a Raposa venceu o Atlético-CE por 2 a 0, em partida válida pela nona rodada do Grupo 3.

Os gols de Wendell Barros, Fábio Lima e Aleffe colocaram o Campinense na vice-liderança da chave, com 14 pontos.

Com a derrota, o Atlético-CE cai três posições na tabela de classificação. Agora é o sexto, com seis pontos.

O JOGO

A Raposa começou o jogo mais ofensiva em relação a postura do Atlético Cearense. Logo aos três minutos criou a primeira chance de gol: o Atlético Cearense saiu jogando errado, Fabio Lima tocou para Rafinha que chutou para a defesa de Carlão. Aos 15 minutos, o Campinense perdeu outra grande chance. Após escanteio pela direita, a zaga do Atlético falhou, Marcelinho cabeceou e Anselmo tocou, no susto, de peito para fora.

De tanto insistir, o Campinense abriu o marcador aos 29 minutos. Após cruzamento rasteiro de Fábio Lima pela direita, Wendel, dentro da área, toca para o fundo das redes.

O Atletico teve muita dificuldade na criação das jogadas no primeiro tempo. Com isso, Valdo Bacabal pouco foi acionado.

Em mais um erro da defesa do Atlético saiu o segundo gol. Elivelton falhou, Fábio Lima lançou Marcelinho que foi derrubado por Matheus França. Fábio Lima, aos 44, bateu com tranquilidade, no canto direito baixo do goleiro para marcar o segundo.

ETAPA FINAL

O segundo tempo começou com um ritmo mais lento e caiu um pouco a qualidade das duas equipes. A primeira boa chance de gol saiu aos 13 minutos. Rafinha recebeu da entrada da área e chutou, quase marcando o terceiro do Campinense.

O excesso de erro de passes de ambas as equipes prejudicava o andamento da partida e deixava o jogo muito truncado.

QUASE GOL HISTÓRICO

Aos 27 minutos, o zagueiro Italo quase faz um gol histórico para o Campinense. Ele chutou de forma de forma despretensiosa de antes do meio de campo, a bola quicou antes do goleiro e quase enganou Carlão, que conseguiu se recuperar e fazer a defesa.

No final, o Campinense fez o terceiro aos 43, com Aleffe. Ele aproveitou passe de Juliano dentro da área para marcar, sozinho,dentro da área.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela décima rodada da Série D, o Atlético-CE receberá o América-RN no sábado (7), no Domingão. No domingo (8), o Campinense faz o clássico diante do Treze, no Amigão.