Cantor Daniel e esposa anunciam sexo e nome do terceiro filho

Neste domingo (11), Daniel e a esposa, Aline de Pádua, revelaram qual o sexo e o nome escolhido para o novo herdeiro do casal. Juntos há 11 anos, os dois já são pais de Lara, de 11 anos, e Luiza, de 9.

Através de um vídeo compartilhado nas redes sociais, o cantor anunciou que está à espera de uma menina, que se chamará Olivia. “Nossas vidas são feitas de momentos, e esse ficará marcado no meu coração! Quero dividir com vocês! Vem, Olivia”, escreveu no Instagram, acompanhado de um vídeo onde os pombinhos abrem uma caixa, em que os balões rosa voaram pelo ar.



Nos comentários, fãs e amigos vibraram com a novidade. “Que abençoe ainda mais essa linda família”, destacou Maurício Maniere. “Que alegria!! Parabéns família linda!”, complementou Eliana.

Veja: