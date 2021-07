Cantor Tiago fala sobre resultado aumento peniano: ‘Não deformou’

O cantor Tiago Silva, da dupla sertanejada com Hugo, virou assunto nas últimas semanas após revelar que ia passar por uma cirurgia de aumento peniano. Intervenção feita, o cantor abriu o jogo e contou mais detalhes do assunto.

Ao ser questionado sobre o resultado do procedimento estético, Tiago afirmou que não tinha risco de deformar. “Não, não tem esse perigo. As pessoas quiseram saber se poderia deformar”, começou o sertanejo.

O cantor ainda falou do preconceito a cerca do assunto. “Até provar que focinho de porco não é tomada, é um trem doido demais. A minha ideia em expor isso é dizer que você com você pode fazer. Amanhã tenho certeza que nossos filhos, nossos netos, vão sofrer muito preconceito com isso. É uma tremenda de uma bobagem. Nem sempre você vai fazer algo porque está mal. Às vezes você só quer melhorar. É só uma questão estética. Quis ir um pouco além. E tirar essa mentalidade das pessoas. Acorda!”.