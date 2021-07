Cão toca campainha para entrar em casa e surpreende donos; veja vídeo

Ao G1 Mato Grosso, o tutor do Faísca, Giglio Bernini, contou que a família estava assutada com o caso. “Pensava que era um fantasma, porque, do nada, começava a tocar e nunca tinha pessoas no portão. Também desconfiamos que poderiam ser crianças brincando ou alguém querendo roubar a casa. Não imaginávamos que seria o Faísca, porque nunca ensinamos isso a ele”, contou.