Capitão de clube da Série D toma primeira dose da vacina contra Covid-19: “Vacina salva”

Joinville, SC, 30 (AFI) – O Joinville usou as redes sociais para exaltar a vacinação contra a Covid-19 e para divulgar a primeira dose do lateral-direito e capitão Edson Ratinho.

“XÔ, COVID! O nosso capita, Edson Ratinho, fez a parte dele e tomou a vacina contra a Covid-19!”, escreveu o clube nas redes sociais.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Edson Ramos da Silva foi vacinado em Joinville. Ele tem 35 anos e entrou na etapa de vacinação de 33 ou mais anos e de trabalhadores da indústria com mais de 28 anos.

“É fundamental que toda a população vacine-se para estarmos juntos novamente! VACINE-SE! VACINA SALVA!”, completou o JEC.

Após empatar sem gols com o Esportivo, o Joinville ficou na vice-liderança do Grupo A8 com 16 pontos, a quatro do líder FC Cascavel. Na nona rodada, no domingo, às 15 horas, o JEC visitará o Caxias no Centenário, na fria Caxias do Sul.