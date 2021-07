Capitão defende elenco da Chapecoense e “culpa” erros bobos por má campanha

Chapecó, SC, 29 (AFI) – A campanha ruim da Chapecoense no Campeonato Brasileiro não pode ser atribuída a falta de vontade dos jogadores em tirar o time dessa situação. Quem garante isso é o capitão e volante Anderson Leite.

“Todos estão se entregando nas partidas e treinamentos. É nosso pão de cada dia que está em jogo. Se o cara não tiver motivação e se entregar a cada dia para vencer, porque é o sonho de cada um que está em jogo”, disse o volante.

Anderson Leite atribuiu a lanterna do Brasileirão aos erros que a Chapecoense tem cometido durante as partidas. É justamente isso que o time vem procurando corrigir para conseguir a primeira vitória.

“Acho que é o detalhe que tem definido as partidas. Erros bobos, causam resultado que a gente não espera. A gente tem trabalhado muito essa questão para que os erros não aconteçam. Na série A, não pode errar”, afirmou Leite.

Na lanterna do Brasileirão, com apenas quatro pontos, a Chapecoense busca a primeira vitória no domingo, contra o Santos, na Arena Condá, em Chapecó.