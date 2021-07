Cargnin é bronze no judô e conquista segunda medalha brasileira nas Olímpiadas

A segunda medalha do Brasil em Tóquio saiu no judô, na manhã deste domingo O gaúcho Daniel Cargnin derrotou o israelense Baruch Shmailov e vai subir no pódio da categoria masculina até 66kg.

Ele garantiu a vitória com um waza-ari no tempo regular, na icônica arena Budokan. Essa é a terceira medalha olímpica brasileira no peso meio-médio. Primeira medalha em Tóquio: Quem é Kelvin Hoefler, o primeiro medalhista olímpico da história do Brasil no skate