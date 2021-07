Carla Perez mostrou todo seu talento para dança em um passeio de barco com Xanddy e outros amigos. A ex-dançarina do É O Tchan foi filmada dançando muito na embarcação.

Ao som de músicas de famosos como Anitta, Ivete Sangalo, Claudia Leitte e claro do próprio Xanddy, Carla se divertiu com os amigos, com presença do produtor Léo Fuchs.