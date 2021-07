Carol Peixinho abre o jogo sobre affair com Bil durante No Limite

Carol Peixinho, décima eliminada de No Limite, participou de um bate-papo com Ana Clara e esclareceu sobre os boatos de que teria vivido um affair com Arcrebiano, o Bil. Segundo a baiana, tudo não passou de rumores dos telespectadores.

“Foi fanfic, viu, Ana. Aqui fora não, sério. Bil tem a vida dele, eu tenho a minha. Esse ‘tititi’ ficou só lá dentro e a galera ‘shippando’ aqui fora”, afirmou ela.

Na sequência, a musa destacou que era quase impossível começar um romance durante o reality de aventura. “Arrumar namorado no perrengue não dá, não. É muito perrengue para ainda dar atenção a alguém. Você está ali no dia a dia, eu sou uma pessoa que cuida bastante das pessoas, mas cuido ali no sapatinho, não passo daquilo, não”, pontuou.

Ana, então, relembrou momentos de proximidade entre os dois e brincou: “Se você viesse para cima de mim com esse cuidado, eu ia ficar meio perdida”.

Peixinho rebateu: “Lá dentro a gente procura sempre estar vivendo bem, ele era super parceiro, um aliado, ia muito bem nas provas, a gente sentiu muito quando ele saiu. Era um perfil muito importante no grupo, não só porque ele era meu parceiro no dia a dia, ele ia balançar o grupo por inteiro. Foi muito bom o período que ele ficou, de fortalecer o grupo”.