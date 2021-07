Carol Peixinho eliminada e Prova da Comida: Saiba o que aconteceu em No Limite

O décimo episódio de No Limite, que foi ao ar nesta terça-feira (13) na Globo, foi cercado de surpresas para os participantes. A Prova da Comida foi um dos grandes destaques da edição. Itens como larvas de besouro e baratas de Madagascar, entre outras coisas pitorescas, fizeram parte do cardápio dos ex-BBBs.

Mas, antes disso, os reclusos participaram do Primeiro Desafio, onde tiveram que equilibrar moedas em um bambu cravado em um escudo de ferro. A questão era que a moeda tinha um tamanho e cor diferentes. Caso a moeda caísse, o competidor era eliminado do jogo. O último a sair vencia a disputa. André acabou levando a melhor e ganhou a imunidade, com direito a ver um vídeo enviado pela família.

Com o resultado, Paula precisou rever o seu voto da semana. “Estou recalculando rota porque o André era uma opção de voto. No lago, as meninas tinham dito que votariam no Kaysar, mas na hora a Carol votou em mim. Estou recalculando para ter mais aliados e pessoas que firmam a palavra”, disse a mineira.

Após ter votado em Kaysar, Jessica tentou justificar a decisão com André e Carol Peixinho. “Em nenhum momento, eu falei que defenderia ele, da mesma forma que falei para ti e pra Carol”, afirmou ela para André.

Neste momento, foi exibido um vídeo relembrando uma conversa de Jéssica com Kaysar. “Que bom que a gente conversou. Porque tu tava votando em mim, talvez eu votaria em ti. E no fundo a gente ia se incomodar com isso para o resto da vida. Ia ser legal a gente ir para a final, né? Eu, tu e Paula”, disse ela nas imagens reprisadas.

Na sequência aconteceu a temida Prova da Comida. O primeiro “prato” servido foi larvas de besouros, seguido por baratas de Madagascar e olhos de cobra. Os competidores tiveram que comer três olhos de cabra, um de cada vez, e mostrar que engoliram absolutamente tudo.

Em seguida, eles tinham que beber shot de fígado cru com boldo e carqueja. O último a colocar o copo era eliminado. Elana foi a primeira a deixar a disputa, seguida por Jéssica, Viegas e Zulu. Paula levou a melhor contra Carol Peixinho e ganhou a segunda imunidade.

Com a articulação da Tribo Jandaia, os participantes acabaram escolhendo Carol Peixinho para deixar o reality.