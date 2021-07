Carol Peixinho garante imunidade ao lado de Zulu e Viegas | No Limite

Os participantes precisaram de concentração, calma e equilíbrio para montar a palavra imunidade com peças de madeira empilhadas sobre uma plataforma instável. Vencia o primeiro que terminasse a montagem e voltasse para a base com a palavra sem desmoronar.

A base instável dificultava a vida do competidor, que usava uma corda para manter o equilíbrio da plataforma com a letra em cima.

Paula e Jéssica estiveram perto da vitória, mas deslizaram no fim da prova. Só faltava uma letra para Carol Peixinho montar a palavra. Ela criou uma técnica de enrolar a corda no braço e apoiar a letra no queixo a fim de evitar movimentos bruscos. Com controle da respiração e gestos mínimos, a baiana montou a palavra, voltou com calma, bateu na base e venceu a prova garantindo a imunidade.