Cartão de crédito do Banco PAN – veja opções e benefícios

Cartão de crédito do Banco PAN – veja opções com e sem anuidade

O Banco PAN oferece algumas opções de cartão de crédito, dentre as quais também há um cartão de crédito sem anuidade. Assim como vários bancos, o Banco PAN oferece diferentes benefícios ao cliente, por isso, pode ser importante para o cliente conhecer essas opções e compará-las com outros bancos, assim viabilizando o seu planejamento financeiro pessoal.

Cartão de crédito sem anuidade

Conforme informações oficiais do Banco PAN, o cartão de crédito sem anuidade oferece:

Anuidade zero e controle facilitado pelo app.

PAN MasterCard Internacional

O cliente precisa ter renda mínima de R$ 1.100,00

A anuidade custa 12x R$ 20,00

Essa opção de cartão de crédito oferece o programa PAN Mais: a cada U$1 gasto, o cliente acumula 1 ponto.

PAN MasterCard Gold

O cliente precisa ter renda mínima de R$ 2.500,00

A anuidade custa 12x R$ 29,16

Essa opção de cartão de crédito também oferece o programa PAN Mais, porém, com maior pontuação. Ou seja, a cada U$1 gasto, o cliente acumula 1,2 ponto.

PAN MasterCard Platinum

O cliente precisa ter renda mínima de R$ 5.000,00

A anuidade custa 12x R$ 41,66

Essa opção de cartão de crédito também oferece o programa PAN Mais, porém, com a maior pontuação dentre os cartões. Ou seja, a cada U$1 gasto, o cliente acumula 1,5 ponto.

O que é o programa PAN mais?

Conforme informações oficiais do Banco PAN, funciona da seguinte forma: conforme sua faixa de gastos no Cartão de Crédito Banco PAN, você pode ter até 100% de desconto na parcela de anuidade, ou seja, é possível zerar a anuidade de qualquer cartão, de acordo com a sua usabilidade.

Programa PAN mais – desconto conforme os gastos do cliente

Internacional Gold Platinum Faixa de gastos mensal do cartão Desconto R$ 450,00 a R$ 899,00 R$ 750,00 a R$ 1.499,00 R$ 1.250,00 a R$ 2.499,00 25% R$ 900,00 a R$ 1.349,00 R$ 1.500,00 a R$ 2.249,00 R$ 2.500,00 a R$ 3.749,00 50% R$ 1.350,00 a R$ 1.799,00 R$ 2.250,00 a R$ 2.999,00 R$ 3.750,00 a R$ 4.999,00 75% Acima de R$ 1.800,00 Acima de R$ 3.000,00 Acima de R$ 5.000,00 100%

Importante analisar o custo-benefício oferecido pelos bancos através de seus cartões de crédito

O Banco PAN também possui parcerias com várias empresas, sendo o banco responsável por cartões de crédito de diversas marcas. Além disso, o Banco Pan oferece descontos em drograrias para o cliente que possui o seu cartão de crédito.

É importante que o cliente conheça as opções de vários bancos para que possa analisar as vantagens e inserir o cartão de crédito no seu plano de finanças.