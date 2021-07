Cartão de crédito Nubank Ultravioleta: custo e vantagens

Cartão de crédito Nubank Ultravioleta: entenda o que muda para o cliente

Conforme informações oficiais do site da fintech, o cartão de crédito roxinho do Nubank continua igual: sem anuidade, 100% controlado pelo app e com um atendimento eficiente.

Já o Nubank Ultravioleta foi pensado para quem quer ir além. Sendo assim, é um cartão diferenciado, pois é feito em metal, além de ter benefícios como cashback instantâneo de 1% que não expira e cresce automaticamente 200% do CDI.

Além disso, o Ultravioleta oferece todos os benefícios Mastercard Black, como acesso a Salas Vip, Wifi gratuito em qualquer aeroporto e uma série de seguros de viagem.

Qual o custo do Nubank Ultravioleta?

Conforme informações oficiais da fintech, o Nubank Ultravioleta tem uma mensalidade de R$ 49. No entanto, caso seu gasto médio com o cartão nos últimos 3 meses seja acima de R$ 5 mil ou tenha pelo menos R$ 150 mil guardados ou investidos entre Nubank e a Easynvest, essa mensalidade não será cobrada.Pode ser interessante para o seu planejamento financeiro.

Design único e diferenciado

O Nubank Ultravioleta é feito em metal. Você vai sentir a diferença sempre que ele estiver na sua mão.Além disso, esse cartão permite que o cliente receba 1% do valor de todas as suas compras de volta na hora, para você decidir o que fazer, quando quiser.

O Nubank transformou pontos que expiram em cashback que cresce

Dessa forma, enquanto você não resgata o cashback da sua conta, ele vai continuar crescendo a 200% do CDI.

No entanto, o resgate do seu cashback é facilitado, pois em segundos o valor fica disponível na sua conta. Além disso, o cashback do cartão de crédito Ultravioleta permite que troque seus pontos por milhas e em breve, conforme informa a instituição, poderá transformar o seu cashback em investimento.

Maior segurança de suas informações

Um ponto muito importante deste cartão de crédito é o fato de que o seu cartão carrega apenas o que importa: seu nome. Dados como o número, código de segurança e validade só podem ser acessados por você dentro do nosso aplicativo.

Quais são as vantagens do cartão de crédito Ultravioleta Nubank?

Conforme informações oficiais do Nubank, este cartão é bastante benéfico ao cliente. Confira alguns pontos:

Cobertura em casos de perda ou desvio de bagagem em suas viagens;

Emissão de seguro saúde internacional de graça, sempre que comprar as passagens usando seu Ultravioleta;

Proteção contra danos acidentais, roubo ou furto qualificado durante 90 dias após a compra de produtos;

Acesso ilimitado e gratuito à Sala VIP Mastercard Black em Guarulhos. Outras salas VIP Lounge Key por US$ 32/pessoa a cada acesso;

É possível que duplique a garantia original dos produtos que comprar, sem custos;

Wi-Fi gratuito e ilimitado em mais de 1 milhão de pontos ao redor do planeta.

Mensalidade pode ser gratuita

A mensalidade do Ultravioleta é gratuita para você, se:

A média dos seus gastos no cartão for de, pelo menos, R$ 5 mil nos últimos 3 meses;

ou ainda, se você tiver ao menos R$ 150 mil guardados ou investidos entre o Nubank e Easynvest. Todavia, você também pode ter o seu Ultravioleta por R$ 49 ao mês.