Cartão virtual do Caixa Tem libera uma casa e um carro

Recentemente, o Caixa Tem começou a realizar promoções e sorteios para os usuários da conta poupança social digital. A medida permitirá que os clientes ganhem um carro ou até mesmo uma casa pela Caixa Econômica Federal.

A possibilidade surge diante uma parceria entre a Caixa Econômica e a Visa, bandeira dos cartões da instituição. Atualmente, o aplicativo é utilizado para repassar os pagamentos do auxílio emergencial, Bolsa Família, PIS, FGTS e seguro-desemprego.

Contudo, os cidadãos que recebem pelos programas mencionados, têm direito de participar da promoção do aplicativo. Porém, para ganhar um carro ou uma casa, o beneficiário deve fazer compras com o cartão de débito virtual emitido no Caixa Tem.

Como participar do sorteio

O correntista interessado em concorrer os prêmios do Caixa Tem, precisa realizar um cadastro específico do cartão de débito virtual. Para isso, basta seguir a orientação a seguir:

Acesso o aplicativo do Caixa Tem; Selecione a opção “Cartão de Débito Virtual”; Copie o número do cartão; Acesse o site da promoção; Leia e aceite os termos de condição; e Adicione o número do cartão e conclua o cadastro.

Pontos são acumulados a cada compra com o cartão de débito virtual após o cadastro. Quando acumular um total de quatro compras, será gerado um número para ser sorteado no dia específico.

Todos os dias, o Caixa Tem oferece prêmios de R$ 250. Após efetuar quatro compras com a ferramenta, o cliente concorre ao prêmio mensal de R$ 10 mil, além de no final da campanha, poder ganhar uma casa ou um carro.

De acordo com o cronograma, os sorteios mensais devem acontecer entre julho e outubro, conforme os cadastros realizados entre 6 de maio de 2021 a 17 de setembro de 2021. Confira as datas a seguir:

Sorteios Período de cadastro e participação Divulgação dos números da sorte Realização do sorteio Divulgação dos ganhadores Mês 1 – R$ 10 mil 06/05 a 07/06 02/jul 03/jul 19/jul Mês 2 – R$ 10 mil 08/06 a 10/07 03/ago 04/ago 19/ago Mês 3 – R$ 10 mil 11/07 a 13/08 10/set 11/set 27/set Mês 4 – R$ 10 mil 14/08 a 17/09 15/out 16/out 01/nov Final – casa e carro 06/05 a 17/09 15/out 16/out 01/nov

