Casa Pia recebe Missa Solene e apresenta acervo restaurado

A Casa Pia de São Joaquim, localizada na Avenida Jequitaia, realizou Missa Solene na capela de São Joaquim nesta segunda-feira (26), antes de apresentar aos convidados 3 códices (livros) antigos do seu acervo, que foram restaurados. A missa foi celebrada pelo Cardeal Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil Dom Sergio da Rocha, auxiliado pelo Padres Manoel de Oliveira Filho e Thadeu Xavier, e homenageou, além de São Joaquim, avós e idosos.

João Gomes, diretor executivo da Casa Pia, Provedora Maria Aurélia Tourinho (foto: Divulgação)



Para quem não sabe, São Joaquim foi o pai da Virgem Maria e, portanto, avô de Jesus. Este ano, o Papa Francisco fixou o Dia dos Avós e dos Idosos no calendário da Igreja Católica no quarto domingo de julho, que seria dia 25. Por conta disso, a Missa Solene foi uma celebração conjunta das duas datas.



Acervo

Como parte da constante intenção de resgatar e valorizar sua história, a Casa Pia, Patrimônio Material do Brasil, aproveitou a ocasião para receber 3 códices (manuscritos encadernados), referentes aos anos de 1826, 1869 e 1885, pertencentes ao acervo histórico da instituição. Eles foram restaurados pela Professora Dra. Vanilda Salignac Mazzoni, através do Projeto de Lei Aldir Blanc e representam o patrimônio documental e remontam à história de um dos primeiros espaços brasileiros a se dedicar à proteção de crianças em situação de risco.

A ideia é que, assim como seis quadros de relevância histórica e estética, pertencentes ao seu acervo e recentemente recuperados, os livros também sejam apresentados à sociedade em breve, quando o equipamento puder receber o público.