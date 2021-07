Cascavel-PR 3 x 1 Rio Branco-PR – De virada, Cascavel vence e é o melhor time da Série D

Cascavel, PR, 24 (AFI) – O Cascavel tomou um susto aos oito minutos de jogo com gol de Gabriel Honório, mas depois colocou seu favoritismo em campo e bateu, de virada, o Rio Branco por 3 a 1, na tarde deste sábado. A partida foi válida pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e aconteceu no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, em Cascavel-PR.

Robinho, Léo Itaperuna e Lucas marcaram os gols do Cascavel que fazem o clube permanecer na liderança do Grupo 8, com 20 pontos e ter a melhor campanha de toda a Série D. O time paranaense tem melhor saldo de gols que o Castanhal , dez contra oito.

Esta é a sexta vitória seguida do Cascavel na competição – antes venceu Caxias-RS, Aimoré-RS, Esportivo-RS, Juventus-SC e o próprio Rio Branco-PR na rodada passada.

O Rio Branco, com três pontos, segue na lanterna e ainda sem vitórias. É a terceira derrota seguida da equipe.

PRIMEIRO TEMPO MOVIMENTADO

Apesar da pressão inicial do Cascavel, foi o Rio Branco quem abriu o marcados aos 8 minutos. Gabriel Honório arriscou de fora da área, a bla desviou na zaga e enganou o goleiro Ricardo.

De tanto pressionar, o Cascavel buscou o empate aos 21 minutos. Após cruzamento da direita, Robinho bateu de virada, a bola ainda tocou no travessão antes de entar no gol.

O Cascavel virou o jogo aos 40 minutos. Libano fez grande jogada pela direira e cruzou para Léo Itaperuna subir alto para cabecear no canto do goleiro Lucas Macanhan, que nem se mexeu.

ETAPA FINAL

O Cascavel, mesmo na frente do placar, pressionou o Rio Branco e não demorou a marcar o terceiro. Aos 12 minutos, após escanteio pela direita, Lucas apareceu sozinho para tocar de joelho para o fundo do gol.

O Cascavel não baixou guarda e sempre com Robinho e Léo Itaperuna, o time paranaense perdeu algumas chances de ampliar.

Aos 39 minutos, Willyan Soto arriscou de fora da área e mandou a bola no travessão do Rio Branco.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela nona rodada, no domingo (1) o Rio Branco recebe o Aimoré em Paranaguá, enquanto o Cascavel joga no mesmo dia fora de casa contra o Juventus-SC.