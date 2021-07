Castanhal-PA 2 x 1 Fast Club-AM – Líder do Grupo A1 vence mais uma e segue invicto

Castanhal, PA, 24 (AFI) – Neste sábado o Castanhal-PA recebeu o Fast Club-AM em partida válida pela 8ª rodada da Série D do Brasileiro. O time paraense venceu mais uma (2 a 1) e continua invicto na competição, já seu adversário está agora com quatro derrotas consecutivas.

SITUAÇÃO NO GRUPO

Com a vitória, o Japiim chegou aos 20 pontos e se isola ainda mais na liderança do Grupo A1, se mantendo invicto no campeonato.

Já o Fast chegou a marca negativa de quatro derrotas consecutivas, se mantendo na sexta colocação com seis pontos, mas podendo cair à lanterna da chave ao fim da rodada.

O JOGO

O time do Japiim abriu o placar logo aos dois minutos em um belo chute de fora da área do Lukinhas. Mas pouco tempo depois o Fast Club empatou com o Jackie Chan que aproveitou uma falha enorme da zaga e só tirou do goleiro Axel para empatar o jogo.

A alegria do Rolo Compressor não durou até o fim do primeiro tempo, pois o jogador Pecel virou o jogo aos 33 minutos contando com uma falha do goleiro Iago Sales. Com o primeiro tempo muito movimentado a partida foi para o intervalo com 2 a 1 para o Castanhal.

Com o segundo tempo menos movimentado e com o Fast querendo evitar estrago maior, o placar do jogo não teve alterações e terminou com a vitória do imparável Castanhal.

PRÓXIMO JOGO

O Castanhal vai até o Acre enfrentar o Atlético-AC, às 18h no dia 1 de agosto. O Fast vai tentar reencontrar o caminho das vitórias contra o GAS no sábado dia 30 também as 18h.