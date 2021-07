Castrolanda tem NOVAS vagas de emprego no Paraná

Castrolanda anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de especialização no município de Castro – PR. São diversas oportunidades abertas onde, para se candidatar, é necessário ter disponibilidade de horário. Confira, a seguir, todas as informações referentes!

Castrolanda divulga vagas de emprego em Castro

A Castrolanda anunciou diversas oportunidades de emprego abertas para profissionais de diferentes funções no município de Castro – PR. Dentre as vagas, estão os seguintes cargos:

Auxiliar de Operações;

Supervisor de Relacionamento com Cooperado;

Supervisor PCM – Manutenção;

Analista Técnico Pool Leite;

Motorista Carreteiro;

Assistente Técnico – Temporário – SSMA;

Técnico de Enfermagem;

Designer UX.

Você Pode Gostar Também:

Ainda, a empresa disponibiliza aos novos contratados, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, benefícios de subsídio para atividades esportivas, restaurante no ambiente da cooperativa, vale transporte ou transporte fretado, associação dos funcionários, cooperativa de apoio financeiro, convênio médico, convênio odontológico, auxílio farmácia, previdência privada, café da manhã, auxílio academia, cesta de natal, participação de lucro e seguro de vida.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na Castrolanda, os interessados devem acessar o site de inscrição, ler atentamente todas as informações referentes à vaga de interesse e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

Gostou das informações? Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!