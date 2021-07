Cauã Reymond toma a primeira dose da vacina contra covid-19

Cauã Reymond acordou cedo nesta quarta (7) para realizar a vontade de muitos brasileiros: se vacinar. O ator foi tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus às 6h30, sendo o terceiro da fila do drive-thru ao chegar.

Dentro do carro, Cauã gravou alguns vídeos mostrando a fila do posto no Rio de Janeiro e na hora da injeção pediu ajuda da equipe para filmar esse momento.