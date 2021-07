Caxias-RS 2 x 0 Marcílio Dias-SC – Grená do Povo vence e termina primeiro turno no G4

Caxias do Sul, RS, 18 (AFI) – Em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Caxias recebeu o Marcílio Dias, neste domingo (18), e venceu pelo placar de 2 x 0. Bruno Ré e Juliano marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o time Grená acaba o turno em terceiro no grupo A-8, com 11 pontos. Já o Marcilio, permanece na quinta colocação com oitos pontos somados.

O JOGO

O Caxias começou sufocando o Marcílio no campo de ataque, Mas só chegou ao gol aos Aos 13 minutos, Jean Dias cobrou falta para o meio da área e Bruno Ré subiu para o cabeceio abrindo o placar. O Marcílio Dias tentou a recuperação aos 17. Anderson Ligeiro, da intermediária ofensiva, arriscou e a bola passou por cima do travessão de Marcelo Pitol.

O segundo gol que definiu a vitória Grená saiu no final da segunda etapa, quando Gleydson tocou bem para Michel, que achou Juliano em velocidade, às costas da defesa. O atacante, avançou, driblou Vitor Hugo e tocou para o fundo das redes, sacramentando a vitória.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Na próxima rodada, Caxias e Marcilio Dias voltam a se encontrar na abertura do returno da Série D. O encontro está marcado para sábado, às 15h, no Gigantão das avenidas,