Caxias-RS 2 x 1 Aimoré-RS – Grená vence e se firma em terceiro do Grupo A8

Caxias do Sul, RS, 04 (AFI) – O Caxias se aproximou dos líderes do Grupo A8 e ficou na terceira colocação ao derrotar o Aimoré pelo placar de 2 a 1, em patida realizada na tarde deste domingo, no estádio Centenário, epla quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Caxias ficou em terceiro, com oito pontos, atrás de FC Cascavel (11) e Joinville (nove). O Aimoré ficou em sétimo, com quatro, ainda sem empolgar na competição.

GRENÁ NA FRENTE!

O Caxias começou o jogo em cima do Aimoré. Logo aos seis minutos, Paulinho Santos aproveitou o erro do adversário, fez o passe para o Kelvin, que chutou de fora da área, mas a bola foi para fora. Na sequência, Henrique bateu falta com precisão, mas o goleiro Pablo foi buscar para salvar a equipe visitante.

Aos 31 minutos, não teve jeito. Em nova tentativa em cobrança de falta, Henrique surpreendeu o goleiro e abriu o marcador. O Aimoré tentou crescer no fim para evitar a derrota parcial. Na melhor oportunidade, Padu parou na defesa do goleiro Marcelo Pitol.

SUSTO!

No segundo tempo, o Caxias entrou mais ligado e quase ampliou com Diogo Oliveira, mas o gol foi sair apenas aos cinco minutos. Em cobrança de pênalti, Michel deslocou Pablo e colocou a bola no fundo das redes.

Após o gol, o Caxias começou a administrar o resultado, enquanto o Aimoré tentou um último suspiro. O time visitante até conseguiu diminuir com João Denoni, aos 46 minutos do segundo tempo, mas não encontrou forças para evitar a derrota.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Caxias visita o Joinville, no sábado, às 15h, na Arena Joinville, em Joinville (SC). No domingo, às 16h, o Aimoré recebe o Rio Branco-PR, no Cristo Rei, em São Leopoldo (RS).