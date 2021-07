CBF alinha volta de público aos estádios em agosto

Rio de Janeiro, RJ, 21 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio do presidente Coronel Nunes, enviou uma carta aos clubes indicando o retorno dos torcedores ao estádio para o mês de agosto, nas quartas de final da Copa do Mundo.

Para isso, no entanto, os clubes precisarão ir atrás da liberação por parte da prefeitura de suas respectivas cidades.

Torcida pode ser liberada em jogos da CBF

Confira o documento enviado pela CBF aos clubes:

Ao longo dos últimos meses, a CBF, por intermédio de suas áreas afins, tem estudado alternativas de promover o retorno do público às partidas de futebol das competições de âmbito nacional. E vem fazendo isso porque compreende a importância desta medida tanto para a beleza e a emoção do espetáculo, quanto para as finanças dos clubes envolvidos.

Neste momento, a partir da evolução das condições sanitárias em âmbito nacional, a CBF está intensificando esses estudos mediante a criação de um Grupo de Trabalho, cujo objetivo é elaborar um projeto piloto que propicie a adoção de tal medida a partir das quartas de final da Copa do Brasil 2021.

Nesse sentido, contamos com a essencial e valorizada colaboração de V.Sas. no que concerne ao contato com as autoridades públicas de saúde de seus estados e municípios, pois somente teremos êxito na iniciativa mediante a aprovação dos poderes públicos locais.

Na sequência dos trabalhos, a Diretoria de Comunicação da CBF e a Comissão Médicos e de Combate à Dopagem da CBF repassarão as informações complementares necessárias ao andamento do processo.

Sendo o que nos cumpria para o momento e renovando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, subscrevemo-nos. Atenciosamente, Antônio Carlos Nunes de Lima, Presidente em exercício.