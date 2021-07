CBF confirma duas mudanças de datas e horários de jogos da 11ª rodada da Série C

Campinas, SP, 21 (AFI) – Visando a melhor distribuição de jogos que serão transmitidos pela Band e a DAZN, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez dois ajustes na tabela da 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, que será realizado no final de semana dos dias 07 e 08 e agosto e as alterações foram confirmados em uma nota oficial divulgada pela entidade.

“A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta terça-feira (20), alterações na tabela do Campeonato Brasileiro Série C. Duas partidas tiveram alterações em data e horário: Novorizontino x Ituano acontecerá no dia 07 de agosto, sábado, às 17h, para ajuste na grade de programação das emissoras DAZN E BAND;

Já o jogo entre Oeste e Figueirense será no domingo, 08 de agosto, às 11h, para ajuste na grade de programação da TV NSports. Apesar das mudanças, os locais anteriores continuam os mesmos”.

Novorizontino e Ituano estava inicialmente marcado para às 11 do dia 08 e foi alterado para o dia 07, às 17h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Já o duelo entre Oeste e Figueirense seria no dia 07 às 17h e foi transferido para dia 08, às 11h e mantido na Arena Barueri.