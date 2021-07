CBF confirma VAR com custo zero para as Séries B, C e D do Brasileiro

Campinas, SP, 26 (AFI) – Ao ser recebida na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta segunda-feira, a Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF) teve a confirmação de que a entidade aplicará o sistema de VAR nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B a partir do início do returno e nas séries C e D a partir da fase oitavas de final. Em função da necessidade de inspeção nos estádios e de outras ações logísticas para a o início do operação, não há tempo suficiente para a antecipação como era desejo dos clubes.

Ao confirmar o atendimento da solicitação encaminhada pela ANCF, o presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima enalteceu a iniciativa da entidade pelo pensamento coletivo em favor dos clubes do futebol brasileiro.

CUSTOS

Em seguida anunciou que estava contemplando nos detalhes o ofício encaminhado pelo presidente Francisco José Battistotti, custeando não só o uso da ferramenta tecnológica como também os custos com os recursos humanos necessários para a sua aplicação.

Após agradecer em nome dos clubes o atendimento da reivindicação e a atenção que a CBF tem destinado à entidade nacional de clubes, o presidente Francisco José Battistotti destacou que a forma de atuação da ANCF será sempre com “a união dos clubes e a parceria com a CBF na busca de soluções que possam estar ao alcance de todos”.

O vice-presidente da ANCF, Edno Melo e o presidente do E.C. Vitória, também presentes no encontro, aproveitaram para discorrer sobre outros assuntos de suma importância para o futebol brasileiro “todos ao nosso alcance se estivermos unidos”como frisou Paulo Carneiro.

OUTRAS REIVINDICAÇÕES

Antes de encerrar o encontro, o presidente Francisco José Battistotti deixou com o presidente da CBF outra reivindicação: a concessão pela CBF de mais duas passagens aéreas para os clubes que estão disputando na Série C. “É uma necessidade para amenizar os custos de deslocamentos” disse Battistotti.

Na reunião participaram pela CBF, o presidente Antonio Carlos Nunes de Lima, o vice-presidente Ednaldo Rodrigues; o Secretário Geral e Diretor de Mídia, Eduado Zebini, o Diretor Financeiro, Gilnei Botrel e o Diretor Jurídico, Luiz Felipe Guimarães Santoro.Pela Associação Nacional de Clubes de Futebol, o presidente Francisco José Battistotti, o vice-presidente Edno Melo e o presidente do E.C. Vitória, Paulo Carneiro.