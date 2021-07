CBF deseja implementar o VAR na Série B, C e D ainda em 2021

Rio de Janeiro, RJ, 22 (AFI) – Poderemos ter VAR no Campeonato Brasileiro Série B, C e D em 2021. A CBF planeja implantar a tecnologia a partir do returno na segunda divisão e nas fases finais da terceira e quarta. Ainda não há uma decisão, mas espera-se que a entidade se pronuncie nas próximas semanas.

A atitude passa por estudos e os custos seriam bancados inteiramente pela CBF. Atualmente, só os jogos do Campeonato Brasileiro Série A e da Copa do Brasil – oitavas de final em diante – têm auxílio do VAR.

TAMIRES AVALIA ESTREIA DA SELEÇÃO BRASILEIRA FEMININA

TRAJETÓRIA DA TECNOLOGIA

Sempre rodeado de polêmicas, inclusive nas partidas recentes da Copa Libertadores, o árbitro de vídeo se tornou uma ferramenta fundamental no futebol. Implementado pela primeira vez, em 2016, nos Estados Unidos da América (Major League Soccer), não demorou para as principais ligas do planeta adotarem o uso.

Já no ano seguinte, o Campeonato Italiano estreou o VAR. A última Copa do Mundo, em 2018 na Rússia, também contou com a tecnologia. Virou unânime e, obviamente, o Brasil não ficou de fora.

No mesmo ano, a CBF e os clubes brasileiros abriram as conversas sobre a implementação do VAR. Em um primeiro momento, alguns dirigentes foram contra, por causa do custo. A entidade, então, utilizou a tecnologia apenas a partir das quartas de final da Copa do Brasil.

Para a temporada seguinte, porém, ficou insustentável e houve acordo. A CBF ficou responsável pela maior parcela dos gastos e os clubes toparam. Assim, o Campeonato Brasileiro passou a ter VAR.

MESES PARA TRABALHAR

A Série B está na 13ª rodada, até aqui, com o início do segundo turno previsto para o final de agosto. A terceira e quarta divisão se encontram em situações parecidas. A Série C está na nona rodada, enquanto a D na oitava, e as fases finais foram marcadas para começar entre setembro e outubro.