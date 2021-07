CBF divulga tabela detalhada de mais cinco rodadas do Brasileirão

A Diretoria de Competições anunciou, nesta terça-feira (27), a tabela detalhada das rodadas 16 a 20 do Campeonato Brasileiro Série A. Em andamento, o campeonato está na décima quarta rodada e comemorando sua 50° edição. O atual líder, Palmeiras, enfrenta, na 16° rodada, o vice-líder, Atlético Mineiro, no Mineirão, no dia 14 de agosto, às 19h.

No mesmo dia, abrindo a rodada, o Red Bull Bragantino encara o Juventude em Bragança Paulista/SP, às 17h. Fechando o dia 14, às 21h, terá emoção no clássico tricolor São Paulo x Grêmio, no Morumbi.

Os jogos das rodadas 16 até a 20 se estendem até o dia 13 de setembro, segunda-feira.

Confira a tabela detalhada das rodadas 16 a 20

CONFIRA A 16ª RODADA:

14 de agosto, sábado

17h

Red Bull Bragantino x Juventude – Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

19h

Atlético-MG x Palmeiras – Mineirão, Belo Horizonte

21h

São Paulo x Grêmio – Morumbi, São Paulo

15 de agosto, domingo

16h

Flamengo x Sport – Maracanã, Rio de Janeiro

Corinthians x Ceará – Neo Química Arena, São Paulo

18h15

Fortaleza x Santos – Castelão, Fortaleza

Bahia x Atlético-GO – Pituaçu, Salvador

Cuiabá x Athletico-PR – Arena Pantanal, Cuiabá

20h30

Internacional x Fluminense – Beira-Rio, Porto Alegre

16 de agosto, segunda-feira

20h

Chapecoense x América-MG – Arena Condá, Chapecó