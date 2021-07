CE: Brasileira é selecionada para curso em Harvard

A estudante de doutorado Tereza Rafaella Cordeiro Maciel, da Universidade Estadual do Ceará (UECE) foi selecionada para um curso em Harvard.

Tereza faz parte do PPGS (Programa de Pós-graduação em Sociologia) e acabou sendo uma das selecionadas do Afro-Latin American Research Institute na convocatória do Certificado em Estudos Afrolatinoamericanos de Harvard.

Ao todo foram selecionados 60 bolsistas da América Latina e do Caribe.O curso terá duração de seis meses e será realizado de maneira remota.

Além disso, o curso tem como objetivo o estudo de experiências, histórias, contribuições e desafios do povo afrodescendente da América Latina desde o período colonial até os dias de hoje, com foco na justiça social.

A pesquisa de doutorado de Tereza tem como “As Disputas de Narrativas no Campo Feminista Digital em Contextos Afro-Latino-Americanos: Olhares acerca dos Impactos da Pandemia na vida das Mulheres e de Grupos LGBTQIA+”.

A estudante aprofundou-se nas disputas de narrativas no campo feminista digital, buscando entender os impactos da pandemia no Brasil e no restante do continente latino-americano.

Segundo Tereza: “E não apenas os impactos da pandemia, mas os impactos contemporâneos a que vêm sendo sujeitadas e submetidas as populações mais vulneráveis, como as mulheres latinas, negras, indígenas e, também, os grupos LGBTQIA+”.

Objetivo do certificado

De acordo com a doutoranda, a busca pelo certificado tem como objetivo demonstrar a riqueza e diversidade no campo de estudo afro e latino-americano sobre temas como:

História;

Cultura;

Economia;

Arte;

Política.

Dos locais em questão, buscando contribuir com pessoas afrodescendentes, criando uma opção acadêmica aos planos educacionais mais tradicionais.

Você Pode Gostar Também:

“Muitas vezes, esses planos silenciam as contribuições históricas das pessoas afrodescendentes e latino-americanas na estrutura de conhecimentos, onde geralmente há um racismo epistemológico”, diz a estudante.

“O que eu busco trazer na minha pesquisa é, pelo menos, tentar lutar pelo fim da reprodução do machismo, da misoginia, do capitalismo racista, eurocentrado e neoliberal que hoje se sustenta principalmente em países latino-americanos, como o Brasil” afirma, Tereza.

“E hoje a gente tem um público que sofre muito com relação a isso, como as mulheres indígenas, negras, camponesas, que estão sofrendo de forma muito mais acentuada os impactos da pandemia e a maneira como esses impactos estão sendo geridos pelos governos. E geralmente são governos autoritários os que estão à frente dos países latino-americanos atualmente”, reflete a pesquisadora.

O Afro-Latin American Research Institute, da Universidade de Harvard, é um dos principais órgãos de pesquisa sobre a história e cultura dos povos africanos e afro-diaspóricos da América Latina e do Caribe.

Para orientadora de Tereza, a professora Lia Pinheiro Barbosa: “Ser selecionada para participar do Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos é uma oportunidade ímpar de ter acesso a uma formação acadêmica em uma universidade de excelência, como é o caso da Universidade de Harvard, aprofundando os estudos na área e ampliando o intercâmbio de experiências acadêmicas com outros pesquisadores e pesquisadoras em uma rede de pesquisa internacional”, afirma.

Temas do curso

A Estudante relata que o curso abordará vários temas e aspectos ligados principalmente a:

Desigualdade,

Escravidão,

Tráfico de escravos,

Relações afro-indígenas,

Legislação,

Ideologias de democracia racial,

Produção intelectual afrodescendente,

Formas de mobilização,

Produção cultural,

Religiões,

Migrações e abordagens transnacionais,

Instrumentos jurídicos internacionais sobre igualdade racial.

O curso acontecerá entre setembro de 2021 e março de 2022 e será realizado nos idiomas português e espanhol. Ao fim do curso para receber o certificado os estudantes deverão entregar um trabalho acadêmico em artigo ou workshop.

Por fim, vale destacar que o curso tem a colaboração de várias universidades, centros de estudos e demais instituições estudantis da América Latina.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Saiba como estudar em Harvard com bolsas de até 70 mil dólares.