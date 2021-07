Ceará 1 x 0 Athletico-PR – No apagar das luzes, Ceará vence o Furacão

Fortaleza, CE, 17 (AFI) – Com gol de Wendson aos 53 minutos do segundo tempo, o Ceará venceu o Athçetico-PR, neste sábado, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brsileiro.

Com o resultdo, o Ceará sobe para a sexta posição, com 12 pontos somados e completa oito jogos invicto no Brasileiro.

O Athletico está em quinto, com 20 pontos. A derrota coloca fim em uma sequência de três vitórias seguidas do Furacão.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo demorou a engrenar no primeiro tempo. Até os 30 minutos, poucas chances de gol foram criadas.

O panorama mudou após os 30 minutos, quando os dois times tiveram boas chances de gol. O Athletico chegou com Carlos Eduardo, que chitou d fora da área e parou na defesa de Richard.

O melhor lance da primeira etapa ocorreu aos 38, quando o atacante Cléber aproveitou escanteio e finalizou à queima roupa, o goleiro Bento salvou o Athletico com as pontas do dedo.

Mesmo com as chances criadas, Ceará e Athletico deixaram a desejar na primeira etapa.

ETAPA FINAL

Se o primeiro tempo foi com pouca emoção, o segundo tempo já começou com Cléber acertando a trave do Athetico e Messias salvando o Ceará em chute de Carlos Eduardo.

Quando o Ceará estava melhor em campo, o técnico Antonio Oliveira mandou a campo dois titulares, Terans e Nikão, nos lugares de Jadson e Carlos Eduardo, respectivamente.

Os dois jogadores deram mais velocidade ao time do Athletico, mas o time paranaense pecou na pouca efetividade no setor ofensivo. No final, o Ceará fez seu gol aos 53. Após escanteio, MessiaS desviou de cabeça e Wedson aproveitou para mandar para o gol.

PROXIMOS JOGOS

Pelo Brasileirão, o Ceará encara o Sport no domingo (25), na Ilha do Retiro. No mesmo dia, o Athletico, encara o Internacional, na Arena da Baixada. Antes, a equipe paranaense joga pela Copa Sul-Americna, nesta terça-feira. o Athletico faz o jogo de volta contra o América de Cali, em Curitiba, às 21h30. Na ida, venceu por 1 a 0.