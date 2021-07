Ceará acerta com atacante que foi destaque em time da Série B

Fortaleza, CE, 15 (AFI) – No meio da tabela do Brasileirão, o Ceará quer reforçar seu sistema ofensivo e deve anunciar nos próximos dias a contratação de um jogador que foi destaque no futebol nordestino em 2021: o atacante Erick, que recentemente vinha disputando a Série B pelo Náutico.

Erick pertence ao Braga, de Portugal, mas estava emprestado ao time pernambucano até o final do mês de junho. Contudo, o time português não quis prorrogar o vinculo temporário e forçou seu retorno. Uma perda bastante sentida pelo Náutico, líder isolado da Segunda Divisão.

Vendo tal movimentação, o Ceará procurou os empresários de Erick para discutir uma eventual transferência e recebeu sinal positivo para abrir conversas com o Braga, já que o atacante tinha como desejo permanecer morando no Brasil.

O Ceará se acertou com Erick e fez proposta oficial por sua compra definitiva. Os valores agradaram, embora o Braga ainda não tenha dado nenhum retorno oficial aos cearenses.

A tendência é que o Braga dê sinal positivo nos próximos dias e posteriormente o Ceará agilize o registro do jogador como reforço para o Brasileirão.

O Ceará é o 11 colocado com 15 pontos conquistados. O time voltará a campo no sábado para enfrentar o Athletico-PR, às 18h15, no Castelão.