Ceará anuncia contratação de atacante do Braga, de Portgual

Fortaleza, CE, 21 (AFI) – O atacante Erick e o Ceará chegaram a um acordo nesta quarta-feira. O atacante será jogador do Vozão e deve chegar em breve. Erick estava no Náutico, disputando a Série B do Brasileirão.

O vínculo firmado com o clube é até 2023. Por pertencer ao Braga, de Portugal, poderá atuar apenas a partir de agosto.

DIREITOS DO ATLETA

O time cearense passa a ter 50% dos direitos econômicos e também a preferência de comprar os outros 50% que seguem com o Braga.

ESTAVA POR AQUI

Revelado pelo Náutico, o jogador estava no Timbu e fazia parte da excelente campanha do clube da na Série B do Brasileirão, sendo líder da competição. Porém, Erick retornou ao clube português justamente para concluir a negociação com o Ceará.

Até aqui, balançou as redes em sete oportunidades na temporada.

