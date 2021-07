Ceará anuncia saída de atacante para o mundo árabe. Confira no FI!

Fortaleza, CE, 09 (AFI) – Fazendo campanha mediana no Campeonato Brasileiro, o Ceará também se movimenta nos bastidores visando sua saúde financeira. E visando uma recompensa futura o time anunciou, nesta sexta-feira, a saída do atacante Leandro Carvalho para o futebol árabe.

Apesar de pertencer ao Ceará, Leandro Carvalho vinha atuando pelo América-MG. Aliás, não era unanimidade e figurava como opção no banco de reservas.

Quem anunciou sua saída foi o presidente do Ceará, Robinson de Castro, em entrevista à imprensa.

“O Leandro está indo para o mundo Árabe, por empréstimo, até o próximo ano. É um mercado novo para ele. A gente imagina que vai ser bom para ele e ele pode, mais na frente, trazer um retorno financeiro”, disse o dirigente.

Leandro Carvalho tem 26 anos e vinha sendo observado de perto pela Chapecoense para o Brasileirão. Foi revelado pelo Paysandu e depois ainda jogou por Botafogo e Ceará. Neste ano foi contratado pelo América-MG a pedido de Lisca, mas perdeu espaço no elenco com a demissão do treinador.

Em meio a esta negociação, o Ceará volta a campo no domingo para enfrentar o Cuiabá, às 18h15, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Vozão é o nono colocado com 14 pontos ganhos.