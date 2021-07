Ceará oficializa contratação de atacante do líder da Série B

Fortaleza, CE, 23 (AFI) – Nesta quarta-feira, o Ceará oficializou a chegada do atacante Erick, que já estava acertado com o clube. O jogador de 23 anos estava no Náutico, mas pertence ao Braga, de Portugal.

Ele firmou um vínculo como clube até o final de 2023.

TRAJETÓRIA

Com passagens pela categorias de base do Santos e Palmeiras, Erick se firmou e chegou ao profissional pelo Náutico. Após se destacar no Timbu, foi negociado com o Braga em 2018. Depois de passagens por Gil Vicente, também de Portugal, e Vitória, retornou ao seu clube formador no ano passado.

PASSAGEM EXPRESSIVA

No clube pernambucano, foram 69 partidas e 14 gols anotados. Sete somente nesta temporada, em que conquistou o Campeonato Estadual e contribuiu para que o clube chegasse a liderança da Série B.

