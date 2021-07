Ceará x Athletico – Olho na liderança, o outro na Liberta…

Fortaleza, CE, 16 (AFI) – Com objetivos distintos, Ceará e Athletico se enfrentam neste sábado, às 17h, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time paranaense tenta voltar às primeiras posições, a equipe cearense sonha em encostar na zona de Libertadores.

O Athletico não vence há dois jogos e vem de um empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino. Da briga pela liderança, caiu para a quinta posição, com 20. Em primeiro, o Palmeiras tem 25. Vale lembrar que o time rubro-negro tem um jogo a menos do que seus principais rivais.

O Ceará, por sua vez, defende uma invencibilidade de sete jogos. A sequência de empates, sendo o último por 2 a 2 contra o Cuiabá, deixou o time na 11ª colocação, com 15 pontos, dois da zona de pré-Libertadores.

COMO VEM O FURACÃO?

O Athletico se movimentou nos bastidores e conseguiu um efeito suspensivo para ter o volante Richard no duelo. O jogador foi punido, pelo STJD, por dois jogos pela expulsão frente ao Bahia, mas acabou sendo liberado para estar em campo neste sábado.

Athletico e Ceará se enfrentam neste sábado

O mesmo não se pode dizer de Marcinho. O lateral, que também recebeu o vermelho diante do Bahia, cumprirá seu segundo jogo de suspensão frente ao Ceará. Com isso, ele será substituído por Khellven.

O time rubro-negro ainda tem mais dois desfalques. O goleiro Santos e o lateral Abner estão com a seleção olímpica. Bento será titular no gol, enquanto Nicolas fará o lado esquerdo. A principal dúvida é no ataque entre Nikão e Carlos Eduardo.

DE OLHO NO VOZÃO!

Guto Ferreira segue lutando contra os desfalques para conseguir escalar o Ceará. O STJD aumentou a punição, por confusão na Copa do Nordeste, dos atacantes Jael e Mendoza para 20 jogos. Com isso, não estarão à disposição do treinador para o duelo deste sábado.

Além da dupla, Guto Ferreira não contará com Jorginho, suspenso. A única notícia boa é o retorno de Luiz Otávio, liberado pelo Departamento Médico. No entanto, a tendência é que o atleta fique apenas como opção no banco de reservas.

“É um jogo muito difícil, o Athletico-PR vem em crescente, então é respeitar, mas ao mesmo tempo se impor, buscar o gol a todo momento. A estratégia é aproveitar as oportunidades, a gente tem pecado nisso, então a gente tem batido muito nessa tecla, tem treinado bastante nessa semana para ser letal quando tiver de frente para o gol e matar o jogo quando for preciso”, falou Sobral.