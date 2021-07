Ceará x Fortaleza – Clássico-Rei para confirmar o bom momento no Campeonato Brasileiro

Fortaleza, CE, 30 (AFI) – Brigando pelas primeiras colocações e por uma vaga na próxima Libertadores da América, Ceará e Fortaleza se enfrentam em grande fase neste domingo, às 20h30, no Castelão, pela 14ª rodada. Diferente dos anos anteriores, os cearenses buscam mais do que a permanência na divisão.

O Fortaleza vem fazendo bonito na temporada. O time tricolor tem 27 pontos e está disputando a liderança com Palmeiras e Atlético Mineiro. Venceu os últimos quatro jogos, sendo que na rodada anterior bateu o Red Bull Bragantino por 1 a 0.

O Ceará, por sua vez, não perde há nove jogos, mas a sequência de empates o deixou apenas com 19 pontos, no entanto, próximo do G-6. O time alvinegro vem de empate sem gols diante do Sport.

O Clássico-Rei foi realizado 585 vezes, com 196 vitórias do Ceará, 181 triunfos do Fortaleza, além de 208 empates.

COMO VEM O TRICOLOR?

O Fortaleza terá novidades no clássico. O técnico Juan Vojvoda poderá contar com o zagueiro Titi e com o atacante David, que cumpriram suspensão automática. Ambos os jogadores retomam suas respectivas posições entre os titulares.

Ceará e Fortaleza se enfrentam na rodada. Foto: Kid Junior

O treinador, no entanto, não escondeu a possibilidade de poupar alguns jogadores para evitar desgaste físico. Com isso, nomes como os de Matheus Jussa e Wellington Paulista podem aparecer entre os 11.

“A estratégia é sempre buscar jogar melhor que o rival e se adaptar às características da partida, todas são diferentes e temos que ser inteligentes para buscar essa adaptação e seguir vencendo”, falou o treinador.

OLHO NO VOZÃO!

O Ceará conseguiu a liberação do lateral Gabriel Dias da suspensão imposta pelo STJD pela confusão na Copa do Nordeste. O jogador terá que doar R$ 30 mil em troca dos quatro jogos que ainda teria a cumprir. Por isso, poderá ser utilizado por Guto Ferreira no clássico.

O atacante Mendoza havia conseguido tal liberação dias antes. Já Jael não teve a mesmo sorte e continuará suspenso, sendo assim o único desfalque para o clássico deste domingo. Por outro lado, os reforços Airton e Erick estão à disposição.

“A história só vai se concretizar se a gente terminar a competição com classificações importantes como ano passado. Mas ano passado, nessa rodada, tínhamos 14 pontos em 13°. Hoje temos uma regularidade maior. Esse ano perdemos apenas duas, ano passado tínhamos perdido sete. É um avanço. Vamos trabalhar para fazer melhor do que ano passado”, falou Guto Ferreira.