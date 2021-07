Ceará x Juventude – Dupla defende invencibilidade de 4 jogos no Brasileirão

Fortaleza, CE, 03 (AFI) – Em momentos parecidos no Campeonato Brasileiro, Ceará e Juventude se enfrentam neste domingo, às 18h15, no Castelão, em Fortaleza (CE), pela nona rodada. A dupla vem de sequência de quatro jogos sem derrota e quer aumentar este retrospecto.

Dos quatro últimos jogos, o Ceará venceu um e empatou outros três, inclusive na última rodada, quando ficou no 0 a 0 com o líder Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP). O Ceará é o 12º colocado com dez pontos ganhos.

Já o Juventude, dos últimos quatro jogos acabou vencendo três e empatando um. São duas vitórias consecutivas, sendo uma contra o Flamengo (1 a 0) e outra contra o Grêmio (2 a 0), ambas no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A ótima sequência de resultados colocou o time em oitavo com 12 pontos.

OS TIMES

Apesar da sequência de duas ótimas vitórias, o Juventude terá mudanças em seu time titular para enfrentar o Ceará. Isso porque o zagueiro Vitor Mendes e o volante Elton receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática. Além deles, Wescley, que pertence ao Ceará, também ficará de fora por questão contratual.

Em contrapartida, o técnico Marquinhos Santos ganhou dois reforços durante a semana. O goleiro Douglas Friedrich foi emprestado pelo Bahia e o volante Jadson rescindiu com o Cruzeiro e assinou com o time gaúcho. Os dois já foram inscritos e podem ser relacionados para o confronto.

O Ceará também terá que mexer em sua formação inicial para defender a série de quatro jogos sem derrota. Isso porque o lateral-esquerdo Bruno Pacheco recebeu o terceiro amarelo e cumprirá suspensão. Kelvyn é seu substituto imediato. Outro que virou baixa foi o centroavante Cléber, expulso contra o líder Red Bull Bragantino. Saulo Mineiro segue no comando do ataque.