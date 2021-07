Central-PE 1 x 3 Atlético-CE – Águia vence fora de casa e encosta no G4

Caruaru, PE, 18 (AFI) – No desfecho do Campeonato Brasileiro da Série D, no encerramento do primeiro turno, Grupo A3, na sua primeira fase e na estreia do técnico pernambucano Nílson Corrêa, Central-PE e Atlético Cearense-CE, jogaram na tarde deste domingo, no Lacerdão. Os visitantes foram mais felizes e surpreendeu ao derrotar a Patativa pelo placar de 3 a 1. Para o time pernambucano, assinalou Pedro Maycon. Já Olávio(duas vezes) e Eric Pulga, fizeram para o Atlético.

Com o resultado, o representante do interior do Ceará aparece na quinta colocação com dez pontos ganhos e um ponto do G4. O Central com o revés, vai dando adeus a sua classificação aparecendo na sétima posição com o mesmo cinco pontos.

MIL POR HORA

O jogo começou mil por hora e já nos primeiros 15 minutos, a rede foi balançada duas vezes a favor dos visitantes. Aos nove minutos, Olávio aproveitou belo lançamento da direita saiu por de trás da zaga da Patativa e na cara do gol tocou com precisão. Quatro minutos após, saiu o segundo tento da Águia Pecabura. Na falha da zaga do Central, Eric Pulga saiu na frente do gol e tocou com tranquilidade. Antes de acontecer os gols, o time da casa havia desperdiçado duas boas situações com Miller Fernandes e Rogerinho.

Aos 25, por pouco não aconteceu o primeiro gol do Central. Rogerinho, cobrou falta pelo setor direito, o zagueiro Patrik, apareceu de surpresa e meteu a cabeça e a bola passou com perigo a meta da Águia. Aos 36 minutos, em cobrança de falta de fora da área através de Sinho, quase o gol da Patativa. A bola tirou tinta da trave. Finalmente, o primeiro gol do Alvinegro aconteceu. Aos 41, em bela cobrança de falta de longe com Pedro Maycon, descontando e terminando com a vitória parcial do Atlético, 2 a 1.

ÓTIMO RESULTADO

Na volta pro segundo tempo, o time da casa meteu uma pressão e foi com tudo em busca do gol de empate. Criou três chances claríssimas. Aos seis minutos, Pedro Maycon, dentro da pequena área encheu o pé e a bola passou rente ao travessão. Quatro minutos depois, o mesmo Maycon, ia marcar, mas foi desarmado na hora certa pela zaga atleticana.

FECHOU A TAMPA DO CAIXÃO

Jogando com a vantagem na mão e fechadinho, os visitantes chegaram ao terceiro gol num rápido contra-ataque, outra vez com Olávio que fez o segundo seu na partida e um ótimo resultado ao derrotar em pleno Lacerdão, a Patativa do Agreste. No restante do duelo, o time da casa na base do desespero tentou descontar. No entanto, a Águia administrou o resultado explorando o contra-ataque termiando com a vitória cearense por 3 a 1, e merecido.

PRÓXIMO JOGO

Pela 1ª rodada do segundo turno, os times voltam a se enfrentar novamente no próximo final de semana, desta vez no interior do Ceará, em Horizonte. O duelo está programado para o próximo sábado(24), ás 15h, no estádio Domingão.