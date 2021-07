Chapecoense 0 x 1 Corinthians – Jô marca e Timão chega ao 6º jogo sem derrota

Chapecó, SC, 08 (AFI) – Com gol de Jô, artilheiro do time na temporada com sete gols, o Corinthians visitou a Chapecoense e venceu por 1 a 0, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Este foi o sexto jogo seguido sem derrota do time paulista – são quatro empates e duas vitórias.

Com o resultado, o Corinthians ganhou três posições na classificação e assumiu o décimo lugar com 14 pontos ganhos. Já a Chapecoense segue sem vencer no campeonato e aparece na penúltima posição com quatro pontos – à frente apenas do Grêmio, lanterna com dois pontos.

TIMÃO DOMINA

O primeiro tempo na Arena Condá teve o Corinthians com maior posse de bola – chegou a superar a marca de 71% -, mas encontrando muitas dificuldades para passar pela forte marcação da Chapecoense. Faltou criatividade ao time paulista, refém das jogadas de velocidade de Mateus Vital e Gustavo Mosquito.

Num dos lances, aos 30 minutos, a zaga da Chapecoense não afastou o perigo e a bola caiu nos pés de Mateus Vital. Ele dominou e finalizou na saída do goleiro, mas pela linha de fundo. Antes do intervalo, aos 48, foi a vez de Gustavo Mosquito finalizar e quase acertar o canto do goleiro João Paulo.

CHAPE MELHORA, MAS É O TIMÃO QUE MARCA

Ao contrário da etapa inicial, a Chapecoense voltou do intervalo com postura ofensiva e criou duas boas chances em cinco minutos. A primeira com Felipe Santana, que aproveitou cruzamento na área e testou rente à trave. Depois foi a vez de Fabinho aproveitar falha de Fábio Santos e finalizar para a defesa de Cássio.

Mas o Corinthians seguiu com maior posse de bola e contou com seu centroavante Jô para abrir o placar na Arena Condá. Aos 14 minutos, Gustavo Mosquito cruzou na área, o atacante dominou, girou sobre a marcação e finalizou forte com a perna esquerda, sem chances de defesa ao goleiro.

O gol corintiano forçou a Chapecoense a se expor mais em campo e o time catarinense quase empatou aos 24 minutos, quando Ezequiel cruzou na área e Perotti, de letra, mandou muito perto da trave de Cássio. Seria um lindo gol na Arena Condá.

Mas o Corinthians manteve sua forte marcação e ainda criou chances de ampliar antes do apito final. Aos 29, Gustavo Mosquito recebeu lindo passe entre os zagueiros, ficou cara a cara com João Paulo e finalizou para fora, desperdiçando a chance de selar de vez a vitória corintiana fora de casa. Chance desperdiçada que não prejudicou o Corinthians até o apito final.

PRÓXIMOS JOGOS

A Chapecoense volta a campo no domingo para enfrentar o Flamengo, às 18h15, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Também no domingo, o Corinthians visitará o Fortaleza, às 20h30, no Castelão, em Fortaleza (CE).