Chapecoense ‘cochila’ e Bahia anuncia contratação de ex-meia do Flamengo

Salvador, BA, 16 (AFI) – O Bahia anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do meia Lucas Mugni até o final de 2022. O jogador estava acertado com a Chapecoense, que não conseguiu armar um esquema para tirá-lo da Argentina e levá-lo até o Brasil. Com isso, o clube baiano acabou se aproveitando da situação e conseguiu oficializar o novo reforço.

Esse é o segundo jogador que a Chapecoense perde por causa da logística. Desábato, ex-Vasco da Gama, também tinha tudo acertado com o clube, mas optou por se transferir para o Rosário Central, já que a diretoria da equipe catarinense não conseguiu fazer com que chegasse até o Brasil.

Com mais dinheiro em caixa, o Bahia não encontrou a mesma dificuldade, resolveu a situação rapidamente e fez o anúncio oficial. Apesar do anúncio, o clube garantiu que ainda busca mais duas peças para fechar o elenco.

Lucas Mugni tem 29 anos e começou a carreira no Colón, da Argentina. Passou ainda por Flamengo, Newell’s Old Boys, Lanús, Oriente Petrolero, Sport e Gençlerbirliği, da Turquia.

SITUAÇÃO

O jogador chega com o Bahia na sexta posição do Brasileirão, com 17 pontos, diferente da situação da Chapecoense, que é a vice-lanterna, com quatro, sem ainda ter conseguido vencer no torneio.