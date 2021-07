Chapecoense confirma rompimento de ligamento em joelho de zagueiro

Chapecó, SC, 27 (AFI) – A Chapecoense vive momento delicado no Campeonato Brasileiro. Além da lanterna e sequência sem vitórias, o time catarinense confirmou nesta terça-feira lesão no joelho esquertdo do zagueiro Ignácio. Ele deixou o gramado mais cedo na derrota para o Juventude, por 1 a 0, na segunda-feira.

O clube informou que o jogador teve constada a ruptura do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Apesar do nome ser assustador, Ignácio não precisará passar por cirurgia e o departamento médico adotará tratamento conservador. O clube não soube prever data de retorno aos gramados.

Para piorar, recentemente a Chapecoense também perdeu o zagueiro Felipe Santana por lesão. Na semana passada ele teve ruptura total do tendão de aquiles, passou por cirurgia e só voltará a campo em 2022.

Agora, o clube tem os seguintes zagueiros à disposição do treinador Jair Ventura: Derlan, Laércio, Tiago Coser e Kadu.

A Chape é apenas a lanterna do Brasileirão com quatro pontos ganhos. É o único time que ainda não venceu no campeonato. A Chapecoense voltará a campo no domingo para enfrentar o Santos, às 18h15, na Arena Condá, em Chapecó.