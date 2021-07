Chapecoense consulta Flamengo e leva negativa por lateral

Chapecó, SC, 14 (AFI) – A Chapecoense segue em busca de um lateral-esquerdo para reforçar o seu elenco visando se recuperar no Campeonato Brasileiro. O time catarinense consultou o Flamengo sobre a possibilidade de contar com o jogador Ramon. A equipe carioca, no entanto, negou liberar o atleta em meio a momentos decisivos da Libertadores e da Copa do Brasil.

Ramon tem 20 anos e começou a carreira no Nova Iguaçu antes de chegar no Flamengo, onde está desde 2017. Hoje, o atleta vem sendo utilizado na equipe Sub-20, mas pode ganhar mais oportunidades com o novo treinador, Renato Gaúcho.

Sem reforços, Jair Ventura segue preocupado com a posição de lateral-esquerdo. Recuperado de lesão, Busanello assumiu o posto de titular, mas é o único atleta disponível para o setor. Matheus Ribeiro e Ezequiel podem ser improvisados na vaga.

SITUAÇÃO DELICADA

Pressionado com a sequência negativa de resultados e ainda sem vencer no Brasileirão, a Chapecoense terá pela frente, na 12ª rodada, o Cuiabá, outro que ainda não desencantou em seu retorno à elite do futebol nacional.

A Chapecoense vem de quatro derrotas consecutivas e aparece na vice-lanterna, com apenas quatro pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento, o América Mineiro tem nove.