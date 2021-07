Chapecoense negocia com ex-atacante do Náutico e está perto de ex-Flamengo

Chapecó – Após início ruim no Campeonato Brasileiro, Chapecoense vai ao mercado de transferências para qualificar seu elenco. A busca por reforços já tem dois nomes encaminhados, Lucas Mugni, com passagens pelo Sport e Flamengo, e Erick com passagem mais recente pelo Náutico por empréstimo do Braga-POR.

A resposta do clube português deve vir nos próximos dias, o time catarinense aposta no bom relacionamento entre as equipes para selar o acordo. Durante passagem pelo Náutico, Erick era peça fundamental no esquema do treinador Hélio dos Anjos.

No Náutico, ele vinha sendo destaque. O clube pernambucano até tentou renovação com o Braga, mas não obteve sucesso.

A Chape ainda busca mais nomes para o elenco, especialmente na zaga e volantes para o time. Esse aumento na busca se deve também à chegada do novo dirigente na equipe, trata-se de Carlos Kila.

COMPROMISSO

A Chapecoense irá receber o Corinthians nesta quinta-feira (3), às 21h na Arena Condá.