Chapecoense recebe Santos respirar no Brasileirão e aliviar situação de Jair Ventura

Chapecó, SC, 30 (AFI) – A Chapecoense precisa iniciar o quanto antes uma arrancada no Campeonato Brasileiro para não retornar à Série B de 2021. A expectativa é que a primeira vitória venha neste domingo, contra o Santos. Os times se enfrentam na Arena Condá, a partir das 18h15, na Arena Condá, pela 14ª rodada.

Na lanterna, a Chapecoense tem apenas quatro pontos em 13 jogos e vê os adversários aumentarem a vantagem ao final de cada rodada. Afinal, faz cinco partidas que o time não sabe o que é pontuar no Brasileirão.

A fase ruim coincide com a chegada de Jair Ventura. Sob o comando do ex-treinador de Corinthians, Botafogo e Santos, a Chapecoense disputou 14 partidas e teve um aproveitamento de 9,5%, com quatro empates e dez derrotas.

“Quando a vitória não vem, a gente precisa trabalhar dobrado. Estamos acompanhando os jogos e analisando as falhas que estamos cometendo para procurar corrigir. Não podemos deixar de acreditar, uma hora a vitória vai vir. Temos que ter foco”, disse o meia Felipe Baxola.

Para buscar a vitória, Jair Ventura vai realizar mudanças em relação ao time que perdeu para o Juventude, por 1 a 0, na última rodada. Uma delas é a entrada do atacante Fernandinho no lugar do volante Moisés Ribeiro.

Ainda no ataque, o treinador vai promover as entradas de Fabinho e Anselmo Ramon. Esse último está de volta após cumprir suspensão. Já na defesa, sem poder contar com os lesionados Ignácio e Felipe Santana, Ventura vai dar uma oportunidade para Kadu, que não atua há quase quatro meses.

A provável Chape é: João Paulo; Matheus Ribeiro, Kadu, Derlan e Busanello; Léo Gomes, Anderson Leite e Felipe Baxola; Fabinho, Fernandinho e Anselmo Ramon.