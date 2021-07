Chapecoense supera Náutico e fica perto de anunciar meia do Athletico

Chapecó, SC, 30 (AFI) – A Chapecoense encaminhou na manhã desta sexta-feira o retorno do meia Denner, que pertence ao Athletico. O jogador chegou a receber uma proposta do Náutico, mas optou por voltar ao clube catarinense, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e necessitava desesperadamente de reforços.

Denner tem 21 anos e começou a carreira no Juventude, até ser contratado pelo Athletico. No time paranaense, não vingou e acabou sendo emprestado para a Chapecoense em 2020. Foram 30 jogos e um gol marcado.

Denner com a camisa da Chapecoense

Em 2021, o atleta retornou ao Athletico. Na atual temporada, participou de seis jogos e não marcou gols. Ele não faz parte dos planos do técnico António Oliveira e, por isso, está liberado para acertar com outra equipe.

SITUAÇÃO

O técnico Jair Ventura tem rodado o meio de campo. Para a posição, o treinador conta com Foguinho, Felipe Baxola e Lima, nenhum deles é unanimidade.

Ainda sem vencer no Brasileirão, a Chapecoense ocupa a lanterna, com quatro pontos. O Sport, primeiro fora da degola, tem 11.