Chapecoense terá mudanças para enfrentar o Corinthians na Arena Condá

Chapecó, SC, 07 (AFI) – Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense tem um desfalque certo para o duelo contra o Corinthians, marcado para esta quinta-feira, às 21h, na Arena Condá, pela décima rodada. O técnico Jair Ventura não poderá contar com Derlan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, por outro lado, terá o retorno de Ignacio, este não atuou contra o Bahia por questões contratuais.

Esta não deverá ser a única mudança de Jair Ventura. O treinador apostará em peças novas para enfim desencantar. Não seria uma surpresa se Felipe Baxola e Geuvânio iniciassem o duelo entre os titulares na quinta-feira. Kaio Nunes e Fernandinho deixariam a equipe.

O treinador optou por fazer vários testes durante a semana para tentar achar a equipe ideal. Existe ainda a possibilidade de Anselmo Ramon atuar ao lado de Perotti, está um pouco mais remota. A decisão ficará para minutos antes da bola rolar.

“Clima de muita cobrança. Nos cobramos muito internamente por conta da vitória ainda não ter acontecido. A situação está complicada e precisamos vencer. Eu trocaria as minhas boas atuações por vitórias”, disse o goleiro João Paulo.

SITUAÇÃO

A Chapecoense entra na rodada com apenas quatro pontos, dentro da zona de rebaixamento. Na última rodada, perdeu para o Bahia por 2 a 0.

CHAPECOENSE: João Paulo; Ezequiel, Felipe Santana, Ignacio e Matheus Ribeiro; Lima, Anderson Leite e Ravanelli; Fernandinho, Kaio Nunes e Anselmo Ramon. Técnico: Jair Ventura.