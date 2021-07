Chapecoense x Corinthians – Hora de aparecer a mágica condá?

Chapecó, SC, 07 (AFI) – Tentando se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e entrar na primeira página da tabela de classificação, o Corinthans quer confirmar o bom momento contra a desesperada Chapecoense, em jogo marcado para esta quinta-feira, às 21h, na Arena Condá, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians não perde há cinco jogos e ocupa a 13ª colocação, com 11 pontos. O Timão vem sendo muito criticado, mas busca surpreender para, quem sabe, voltar à uma Libertadores.

A Chapecoense entra na rodada com apenas quatro pontos, dentro da zona de rebaixamento. Na última rodada, perdeu para o Bahia por 2 a 0.

COMO FICA O VERDÃO?

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense tem um desfalque certo para o duelo contra o Corinthians. O técnico Jair Ventura não poderá contar com Derlan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, por outro lado, terá o retorno de Ignacio, este não atuou contra o Bahia por questões contratuais.

Esta não deverá ser a única mudança de Jair Ventura. O treinador apostará em peças novas para enfim desencantar. Não seria uma surpresa se Felipe Baxola e Geuvânio iniciassem o duelo entre os titulares na quinta-feira. Kaio Nunes e Fernandinho deixariam a equipe.

O treinador optou por fazer vários testes durante a semana para tentar achar a equipe ideal. Existe ainda a possibilidade de Anselmo Ramon atuar ao lado de Perotti, está um pouco mais remota. A decisão ficará para minutos antes da bola rolar.

“Clima de muita cobrança. Nos cobramos muito internamente por conta da vitória ainda não ter acontecido. A situação está complicada e precisamos vencer. Eu trocaria as minhas boas atuações por vitórias”, disse o goleiro João Paulo.

E O TIMÃO?

Na manhã desta quarta-feira (07), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino preparatório para o duelo diante da Chapecoense. Os atletas realizaram o aquecimento no Campo 3 e, na sequência, no Campo 2, o técnico Sylvinho realizou um trabalho tático de olho na partida.

Ele orientou movimentação e posicionamento dos jogadores em diferentes situações do jogo e também promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Os meio-campistas Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, além do atacante Léo Natel, seguem em transição com a preparação física e desfalcam a equipe para a partida. Já Roni cumprirá suspensão automática por ter levado o terceiro cartão amarelo no embate diante do Internacional.

Ele, no entanto, viajará a Chapecó, já que a delegação corintiana sai de Santa Catarina diretamente para o Ceará, onde, no fim de semana, encara o Fortaleza.

Uma novidade entre os relacionados é o volante Du Queiroz. Cria das categorias de base do Timão, o atleta faz parte do elenco sub-23. Du, que está no clube desde 2013, utilizará a camisa 37.